Награда нашла героя: кыргызстанцу-призеру Олимпиады-2008 вручили медаль

Борцу-вольнику Базару Базаргуруеву сегодня вручили бронзовую медаль за выступление на Олимпиаде-2008.

Первоначально Базаргуруев занял на пекинских Играх пятое место. Однако в 2017-м, спустя девять лет после их окончания, у одного из его соперников в ходе перепроверки анализа нашли допинг. В результате Базаргуруев продвинулся в итоговом протоколе. Решением Международного олимпийского комитета ему присуждена бронзовая медаль.

Награждение прошло сегодня в Бишкеке в рамках чемпионата Азии. Кроме медали Базаргуруев получил сертификат на 2,2 миллиона сомов. Награжден и тренер Анарбек Усенканов.

Отметим, Базар Базаргуруев выступал за КР как легионер. Сам он из России.