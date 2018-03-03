Сапар Исаков призвал убирать мусор и озеленять Кыргызстан

Премьер-министр Сапар Исаков заявил о запуске национальной кампании «Таза жашоо». Видеообращение опубликовало правительство Кыргызстана.
«В течение следующих месяцев будем убирать мусор, озеленять, разбивать парки, благоустраивать каждый уголок нашей прекрасной страны. Чистота и красота начинается с каждого двора, с каждого из нас. Нашими созидательными усилиями встретим теплые дни в чистом и красивом дворе, селе, регионе, городе, стране. Приведем в порядок место, где живем мы, наши дети и внуки, куда приезжают наши гости», — отметил Сапар Исаков.
«Давайте вместе сделаем Кыргызстан чище и красивее», — призвал Сапар Исаков.