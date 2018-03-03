Сапар Исаков призвал убирать мусор и озеленять Кыргызстан

Премьер-министр Сапар Исаков заявил о запуске национальной кампании «Таза жашоо». Видеообращение опубликовало правительство Кыргызстана.

«В течение следующих месяцев будем убирать мусор, озеленять, разбивать парки, благоустраивать каждый уголок нашей прекрасной страны. Чистота и красота начинается с каждого двора, с каждого из нас. Нашими созидательными усилиями встретим теплые дни в чистом и красивом дворе, селе, регионе, городе, стране. Приведем в порядок место, где живем мы, наши дети и внуки, куда приезжают наши гости», — отметил Сапар Исаков.

По его словам, кампания отличается от многочисленных субботников, проводившихся ранее. Участие в ней добровольное. «Призываем граждан и организации, которым небезразлично экологическое состояние страны, которые хотят запустить процесс продвижения новой экологической культуры, внести вклад в воспитание молодежи, — сказал Сапар Исаков. — Призываем бизнес направить усилия и проекты по социальной ответственности на сохранение экологии. Призываем молодых людей и общественные организации присоединиться к усилиям правительства по воспитанию ответственности, бережного отношения к окружающей природе, людям, живущим рядом с нами».

«Давайте вместе сделаем Кыргызстан чище и красивее», — призвал Сапар Исаков.