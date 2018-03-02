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Общество
Сюжет: Контрабанда оружия в США (6)

МИД Кыргызстана сообщает о домашнем аресте Тенгиза Сыдыкова

Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщает о задержании в США гражданина КР Тенгиза Сыдыкова, 1989 года рождения. По данным МИД КР, он обвиняется в контрабанде оружия в Чечню.

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«1 марта 2018 года в Посольство Кыргызской Республики в США и Канаде поступило уведомление американской стороны о задержании правоохранительными органами США гражданина Кыргызской Республики Тенгиза Сыдыкова, подозреваемого в совершении преступления, связанного с международной контрабандой оружия. По результатам состоявшегося 1 марта судебного слушания в отношении данного гражданина была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.
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