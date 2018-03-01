Успей сказать спасибо! Активисты объявили сбор средств на подарки ветеранам

Движение «Ветераны 365» начало сбор средств для приобретения подарков — продуктовых наборов для ветеранов и труженников тыла, которые уже традиционно вручают накануне Дня Победы. Об этом рассказал инициатор акции Тимур Азыков.

Активисты планируют собрать 270 тысяч сомов. Именно такая сумма необходима для того, чтобы поздравить каждого ветерана, который есть в списке движения.

«С каждым годом все труднее становится собирать средства без вашей поддержки, и, увы, еще меньше становится героев войны! Поэтому мы решили начать заранее. Средства можно перечислить на мобильный кошелек Эльсом 0555827402 и Мобильник 0000365», — сообщил он.