Очереди на кыргызско-узбекской границе уменьшат

Погранслужба Кыргызстана увеличила количество пропускных кабин на КПП «Достук» на кыргызско-узбекской границе. Об этом ИА «24.kg» сообщила официальный представитель ГПС КР Гульмира Борубаева.

По ее словам, если раньше пропускных кабин было шесть — по три на въезд и выезд из страны, то теперь их 10 — по пять на въезд и выезд из КР.

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«В пограничном ведомстве предпринимают все меры для создания благоприятных условий гражданам, пересекающим госграницу. В частности, увеличено число военнослужащих на КПП и кабин паспортного контроля. Пропускная способность КПП «Достук» до 7 тысяч человек в сутки, однако ежедневно границу проходят гораздо больше человек. Это связано с активной коммерческой деятельностью и приграничной торговлей», — сказала Гульмира Борубаева.

«Буквально на днях установят еще четыре кабины паспортного контроля и разграничительные полосы. Теперь граждане с грузом будут проходить отдельно от тех, кто едет налегке. Мы сократили время проверки паспортов — если по стандарту пограничник имеет право проверять паспорт до двух минут, то теперь время сократится до одной минуты», — отметила Гульмира Борубаева.

После снятия ограничений на перемещение через кыргызско-узбекскую границу пассажиропоток в обе страны резко увеличился. Почти ежедневно на границе в очереди стоят сотни человек.