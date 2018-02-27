Намудрили? Бишкекчанам не понятен проект детальной планировки

Простым бишкекчанам не понятен проект детальной планировки (ПДП) центральной части города. Об этом ИА «24.kg» сообщила глава Общественного фонда «Наше право» Калича Умуралиева.

«ПДП утверждается городским кенешем. А кто сидит среди депутатов? Застройщики. Конечно, документ примут, и если люди не отследят, что и где собираются строить (а это очень сложно сделать непрофессионалам), то документ утвердят. И выходить на митинги потом будет поздно», — считает активистка.

«Надо идти к независимым специалистам, не замешанным в этом бизнесе, но я уже не знаю таких архитекторов. Тут одним слушанием не обойтись, нужно по каждому району отдельно собираться и обсуждать, что построят», — добавила Калича Умуралиева.

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Отметим, что 9 апреля в зале заседаний Первомайской районной администрации состоятся общественные слушания по проекту детальной планировки (ПДП) центральной части города Бишкека.

План размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания опубликован на сайте мэрии.