Не прошло семи месяцев. В музее «Сулайман-Тоо» опять недовольны директором

В музейном комплексе «Сулайман-Тоо» в городе Ош вновь неспокойно. Около 30 работников музея заявили свое недовольство в отношении директора Абдыкайыма Кангелдиева. Они начали акцию протеста. Об этом ИА «24.kg» сообщили сами участники акции.

Сотрудники музея считают, что директор очень груб и нарушает трудовые права коллектива.

В знак протеста 30 человек решили не покидать здание музея.

Это второй инцидент за последние неполные семь месяцев.

В июле 2017 года сотрудники музея жаловались на Абдраима Тургунбаева, бывшего в то время директором. В Минкультуры создали комиссию и разбирались, кто прав. В итоге руководитель музейного комплекса покинул свой пост.

Директором музея «Сулайман-Тоо» назначили супругу главы Южного культурного центра Министерства культуры, информации и туризма Асана Мансурова 26-летнюю певицу Самару Каримову. Она проработала директором один день. Музей вновь возглавил Абдраим Тургунбаев. Затем его заменили, назначив Абдыкайыма Кангелдиева.

Абдыкайым Кангелдиев пока недоступен для комментариев.

Гора Сулайман-Тоо, на которой и расположен музей, внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.