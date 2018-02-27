ГПС разъяснила, чем вызваны километровые очереди на границе с Узбекистаном

Государственная пограничная служба КР пояснила, почему пограничники не справляются с наплывом людей на КПП «Достук-автодорожный» в Ошской области.

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По данным ведомства, увеличение пассажиропотока связано с ростом торговли, в том числе приграничной. Очереди фиксируют как с кыргызской, так и с узбекской стороны.

«Скопление людей и транспортных средств носит цикличный характер: в основном наблюдается в утренние и послеобеденные часы, а также в дни организации базаров. На КПП «Достук-автодорожный» установлены и функционируют дополнительные кабины пограничного контроля. Пропускная способность КПП увеличилась. Более 7 тысяч человек в сутки проходят через границу», — отметили в ГПС КР.

В ближайшее время дополнительно установят еще четыре кабины: по две на выезде и на въезде в страну.

Ранее ИА «24.kg» сообщало, что на кыргызско-узбекской границе образовались многокилометровые очереди.