Весенний призыв в Кыргызстане начнется 1 марта

В Кыргызстане весенняя призывная кампания начнется 1 марта. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Главного управления местных органов военного управления Госкомитета по делам обороны Руслан Абдырахманов.

По его словам, в последние годы число призывников на срочную военную службу растет.

«Это связано с ликвидацией военных кафедр в вузах и изменениями Закона «О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах». В прошлом году число призванных на срочную военную службу с высшим образованием составило 30 процентов», — сказал Руслан Абдырахманов.