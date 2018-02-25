7 февраля — 2 марта. Выставка «С мольбертом по миру»

В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

«Галерея М», 9.00-19.00.

27 февраля — 2 марта. Выставка «Кульджаке»

Экспозиция посвящена памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

17-27 февраля. Выставка «В поисках права»

В центре интерактивной выставки — вопросы нарушения прав человека в Кыргызстане.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова.

26 февраля. Встреча с клубом путешественников

Уникальный эко-проект «По следам снежного барса» основан в 2013 году. Вы сможете погрузиться в этот актуальный вопрос и узнать обо всех тонкостях проекта, ведущего работу с самым уникальным представителем кыргызской фауны. Лидерами нашей встречи будут Влад Ушаков и Неля Омарова.

ololohaus, 18.30.

26 феврая. Практическая лекция для детей об искусстве

Изучение истории искусства — это прекрасный повод поговорить с детьми о мифах и легендах, странах и культурах, обычаях и каждодневной жизни людей, живших сотни и тысячи лет назад. В каждой картине — судьбы и истории, которые заинтересуют ребенка и научат его задавать вопросы и самому искать ответы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

26 февраля. Игра в «Мафию»

Когда вы сядете за стол вместе с другими игроками, все, что было для вас привычным, начнет изменяться. Вы попадете в мир, который является уменьшенной копией обычного.

27 февраля. Просмотр фильмов о Гарри Поттере

Каждый вторник будут показывать по одной части легендарной истории о мальчике-волшебнике.

Dodo Pizza, 19.00.

27 февраля. Вечер игр

По вторникам будут настольные игры: «Мафия», «Монополия» и другие. Вы можете приходить сами и с друзьями, можете приносить с собой игры, которые вам нравятся.

Проспект Чуй, 110.

27 февраля. Творческий вечер иллюзионистов Great Magic

Ребята покажут вам то, что называется настоящей магией. Готовьтесь удивляться!

Арт-кафе Studio247, 19.30.

27 февраля. Сказка для взрослых «Лучший всадник короля»

В некотором королевстве только что победоносно закончена война. Главную атаку в решающем сражении возглавил некий отважный смельчак по имени Сильвестр, в одиночку поскакав на врага и воодушевив солдат. И на торжественной церемонии по случаю великой победы он должен предстать перед королем, государственной элитой, послами и журналистами. Однако оказывается, что на самом деле никакого храбреца-героя нет...

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

28 февраля. Показ фильмов «Народные пословицы кыргызов»

Пройдет показ короткометражных фильмов на темы: «Чептен эрдин кучу бек», «Куч бирдикте», «Вазир жакшы, хан жакшы», «Аял жакшы, эр жакшы». Также гости обменяются впечатлениями и мыслями после просмотра фильмов, о значении этих пословиц в повседневной жизни кыргызов.

ololohaus, 18.30.

28 февраля. Литературный моноспектакль «Есть музыка над нами»

Моноспектакль актрисы Ирины Сурковой — это попытка обращения к стиху как к музыке, это субъективный взгляд исполнителя, способ отражения творчества поэта, его интуитивности и семантических наложений. Творчество Осипа Мандельштама более всего приближается к законам симфонического жанра.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

1 марта. Концерт Ольги Жижериной «В кругу моих друзей»



В программе прозвучат старинные русские романсы и песни из репертуара певицы, давно полюбившиеся нашей публике, а также ранее неисполнявшиеся произведения. Концертмейстер: Алена Никитина.

Американскоий универстит в Централной Азии, 17.00.

2 марта Спектакль «Ромео и Джульетта»

Знаменитая история Ромео и Джульетты рассказывает о том, что человек создан не для вражды и ненависти, но для любви, призывающей к миру. Благодаря гениальной музыке Сергея Прокофьева спектакль уже 75 лет ставят на лучших сценах мира. Модерн-балет «Ромео и Джульетта» исполняется под фонограмму.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 19.00.

2 марта. Музыка капоэйра

Музыку играют капоэйристы на капоэйра-инструментах: беримбай, атабаке, пандейру, агого, хеку-хеку. Под музыку поются песни на португальском языке. Приходите поиграть на инстурментах и попеть пару куплетов на португальском.

OlolohausManas, 19.00.