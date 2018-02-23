Афиша на выходные: 24-25 февраля

Театр

24 февраля. Балет «Спартак»

Постановка по мотивам повести о легендарном античном герое, возглавившем восстание рабов и гладиаторов против императорского Рима в I веке до нашей эры. Имя Спартака стало символом борьбы против порабощения и насилия.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

25 февраля. Музыкальная комедия в двух действиях «Аста секин: колукту!» («Осторожно: невеста!»)

Современная история о любви и поиске своей второй половины, о конфликте отцов и детей. Несмотря на недовольство родителей, молодые люди сами устраивают свою судьбу. Итог — счастливый финал.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Концерты, фестивали

24 февраля. Rock’n’roll Night

Спустя целый год затишья главные рок-н-ролльщики страны — группа The Rolls — возвращаются.

Арт-кафе Studio247, 21.00.

25 февраля. Шоу арабских танцев «Дыхание пустыни»

В программе арабские танцы и оригинальные постановки классического восточного танца ориенталь, зажигательное табла-соло и мистический танец дервишей, экспрессивный арабский фольклорный танец и чарующий модерн.

НЦДЮ «Сейтек», 18.00.

25 февраля. Вечер поэзии «Безпробела»

Стихи прочтут Екатерина Брокколи, Влад Вейнгардт, Михаил Левантовский, Ульяна Копытина, Данила Волохов, Константин Кузьмич, сыграют Салтанат Аширова, группы «Поезд на Мемфис», «Свободный режим».

Рок-бар «Цеппелин», 21.00.

25 февраля. Фестиваль индийской музыки

Вас ждут живое исполнение музыки, песни, танцы, мастер-классы, лекция о здоровом питании, сладости с индийскими специями.

Кафе «Экодемия», 10.00-14.00.

Выставки, ярмарки

7 февраля — 2 марта. Выставка «С мольбертом по миру»

В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, графика, скульптура, изделия из войлока.

«Галерея М», 9.00-19.00.

24-25 февраля. Выставка «Кульджаке»

Выставка посвящена памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 10.00-17.00.

17-27 февраля. Выставка «В поисках права»

В центре интерактивной выставки вопросы нарушения прав человека в Кыргызстане.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова.

Мастер-классы, тренинги

24 февраля. Мастер—класс по живописи

Мастер-класс проведет член Союза художников КР, выпускница Академии живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Репина Халида Шимова. Принять участие могут все желающие, независимо от уровня подготовки. Материалы входят в стоимость.

«Галерея М», 12.00-15.00.

24 февраля. Шахматный мастер-класс

Семетей Тологон тегин и Айжан Алымбай кызы разберут партии величайших шахматистов мира. На этой неделе это будут игры Гарри Каспарова. Регистрация по ссылке.

Кыргызская шахматная академия, 18.00.

24 февраля. Практическая лекция об искусстве

Лекторы совмещают теоретические и практические занятия, чтобы показать, что рисовать можно и нужно по-разному, чтобы познакомить вас с разными техниками рисунка и живописи, чтобы посмотреть, как по-своему все смотрят на мир, и увидеть, как смотрите на мир вы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.30-12.30.

24 февраля. Терапевтический семинар «Очищение памяти детства»

Если вы хотите расчистить слой глубинной памяти от надоевших боли и обид, восстановить поток родовой связи и почувствовать защиту предков, этот семинар для вас. Регистрация по телефону 0556207221.

Адрес: 8-й микрорайон, д.1 (кв.50), 12.00.

24 февраля. Импров-клуб

Импров-клуб — это мини-театр, где спектакли рождаются спонтанно. Кто-то считает, что импровизация помогает взбодриться, кому-то она помогает расслабиться, а кому-то получить опыт выступления перед публикой.

Ololo art Studio, 17.00.

24 февраля. Занятие по скандинавской ходьбе

Его проведет сертифицированный инструктор Международной школы скандинавской ходьбы Виолетта Афуксениди (Казахстан). В стоимость входит аренда инвентаря.

Парк Победы имени Д.Асанова, 10.00-12.00.

25 февраля. Мастер-класс «Репортажная фотография»

Владислав Ногай познакомит с оборудованием, расскажет о точках съемки, разберет основные ошибки, покажет, как правильно выставлять композицию, решать конфликты с полицией и даже как обрабатывать готовые фото.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова (каб.10), 14.00.

Кино

25 февраля. Показ фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017)

Спустя несколько месяцев после убийства дочери Милдред Хейс преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг и арендует на въезде в город три билборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянутым еще и заместитель шерифа — инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города только усугубляется.

ololohaus, 19.30.

Для детей

24 февраля. Мастер-классы для детей

В эту субботу пройдут мастер-классы «Подставка из макаронных изделий», «Куриные маффины из грибов и сыра», «Рисование с помощью цифр», «Поделка «Аквариум». В стоимость включены материалы.

Excellent English School , 10.00, 11.30, 13.00, 14.30.

24 февраля. Школа профессий

Ребенок на время станет взрослым. Он получит паспорт, сам выберет профессию, устроится на работу и заработает детские деньги. Ребенок сможет побыть в роли ученого, полицейского, декоратора, визажиста, парикмахера, а также поучаствовать в уроке о правилах дорожного движения.

«Асанбай-центр», 15.00.

25 февраля. Кулинарный мастер-класс

Кто не любит пиццу? Ее любят все! На мастер-классе под руководством опытного повара дети сами сделают свою любимую пиццу. Регистрация по телефону 0775979500.

Ресторан Niko, 14.00.

25 февраля. Балет для детей «Три поросенка»

Балет в двух действиях для детей «Три поросенка» композитора Светланы Кибировой по либретто казахского хореографа Минтая Тлеубаева поставил на кыргызской сцене народный артист КР Доктурбек Бийсеев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

24 февраля. Сказка «Веселый Роджер-2, или Пиратский праздник»

Увлекательная сказка с первых минут заворожит юного зрителя, ведь дети часто мечтают стать отважными пиратами и отправиться в морское путешествие на поиск несметных сокровищ.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

25 февраля. Сказка «Хрустальное сердце»

Жители сказочного королевства томятся под властью жестокой королевы и ее сына. Принц превратил своих подданных в живые игрушки и забавляется их судьбами. Но злое сердце принца вдруг отказывается служить своему хозяину. Спасти его теперь может лишь чудо.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

25 февраля. Спектакли «Этого не может быть» и «Токой сааты»

В настоящих африканских джунглях в сказке «Этого не может быть» детей встретят озорные и завистливые мартышки, хвастливый попугай, знаменитый доктор Марабу, который может не только сотворить чудо, но и излечить от ошибок.

В сказке «Токой сааты» лиса хитростью завладела домиком зайчика, а его самого заперла в погребе. Но недолго ей хозяйничать в домике: друг мишка не только освободил зайчишку, но и заставил лису сидеть в бочке и работать лесными часами.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.