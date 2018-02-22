Казахский фильм о репатриантах из Афганистана покажут в Бишкеке

В Доме кино имени Ч.Айтматова 3 марта состоится премьера художественного фильма «Оралман» казахского режиссера Сабита Курманбекова. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов Кыргызстана.

Фильм «Оралман» рассказывает о живущей в Афганистане казахской семье, которой в 1930-х годах пришлось бежать от репрессий на родине. Спустя годы семья получает квоту на переселение в Казахстан и собирается в обратную дорогу.

Картина «Оралман» получила специальный приз за выдающиеся достижения на 66-м Международном кинофестивале «Мангейм-Хайдельберг» в Германии. Как отмечается на сайте кинофестиваля, «за визуально драматическую и эмоционально трогательную историю о семье, которая вернулась на родину, преодолевая культурные и религиозные различия».