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Общество

Казахский фильм о репатриантах из Афганистана покажут в Бишкеке

В Доме кино имени Ч.Айтматова 3 марта состоится премьера художественного фильма «Оралман» казахского режиссера Сабита Курманбекова.  Об этом сообщили в Союзе кинематографистов Кыргызстана.

Фильм «Оралман» рассказывает о живущей в Афганистане казахской семье, которой в 1930-х годах пришлось бежать от репрессий на родине. Спустя годы семья получает квоту на переселение в Казахстан и собирается в обратную дорогу.

 Картина «Оралман» получила специальный приз за выдающиеся достижения на 66-м Международном кинофестивале «Мангейм-Хайдельберг» в Германии. Как отмечается на сайте кинофестиваля, «за визуально драматическую и эмоционально трогательную историю о семье, которая вернулась на родину, преодолевая культурные и религиозные различия».
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