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Общество
сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47

Еще одна открытка от Омурбека Текебаева. Поздравил супругу с днем рождения

Осужденный за коррупцию экс-депутат парламента Омурбек Текебаев поздравил супругу с днем рождения. Об этом ИА «24.kg» сообщил его адвокат Искен Афиджанов.

По его словам, Омурбек Текебаев не забывает поздравлять родных и близких с важными датами.

«Омурбек Текебаев поздравил супругу с днем рождения открыткой, сделанной собственноручно в колонии №47. Поздравления он передал через меня», — рассказал Искен Афиджанов.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Открытка, 21 февраля 2018 года

В прошлом году лидер партии «Ата Мекен» поздравил соратниц с 8 Марта тоже открыткой хендмейд. Как можно убедиться, за год изоляции мастерство Омурбека Текебаева в прикладном искусстве развивается.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Открытка, 7 марта 2017 года

 
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