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Общество

Налоговые декларации до 28 февраля будут принимать до полуночи

В Кыргызстане налоговые органы будут принимать декларации до 28 февраля с 9 часов утра до полуночи, включая праздничные и выходные дни. Об этом сообщил начальник пресс-службы Государственной налоговой службы Эркин Сазыков.

По его словам, это сделано для тех, кто не успевает представить ЕНД в рабочие часы.

«Напомним, что юридические лица до 1 марта, физические лица до 1 апреля должны отчитаться в налоговых органах о полученных за прошлый год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельном участке», — сообщает пресс-служба ГНС.
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