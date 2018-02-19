Светлана Назаренко спела на кыргызском языке для мюзикла «Дарак ыры»

Ссолистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) и заслуженная артистка КР Жылдыз Осмоналиева записали саундтрек к первому кыргызскому мюзиклу «Дарак ыры» («Песнь древа»). Об этом сообщила

продюсер фильма Толкун Дайырбекова.

По ее данным, запись песни на кыргызском языке и съемки клипа проводились в московской студии Игоря Матвиенко.

Специально на премьеру фильма «Дарак ыры», которая состоится 28 февраля, Светлана Назаренко и Жылдыз Осмоналиева прилетят из Москвы.

«Дарак ыры» — совместный продукт Кыргызстана, Казахстана и России. В основу сценария легли кыргызские предания. Этнические музыкальные композиции написаны специально для фильма.