Рабочий день 22 февраля сокращен на один час

День защитника Отечества, отмечаемый в Кыргызстане 23 февраля, является нерабочим праздничным днем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

По ее данным, в соответствии со статьей 96 Трудового кодекса КР, продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничному нерабочему дню, то есть 22 февраля, сокращается на 1 час.

Ранее в парламенте предлагали упразднить праздничный день 23 февраля, который «превратился в праздник людей мужского пола». Инициаторы поправок предлагали взамен отмечать День Вооруженных сил (29 мая).