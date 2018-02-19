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Общество

Рабочий день 22 февраля сокращен на один час

День защитника Отечества, отмечаемый в Кыргызстане 23 февраля, является нерабочим праздничным днем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

По ее данным, в соответствии со статьей 96 Трудового кодекса КР, продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничному нерабочему дню, то есть 22 февраля,  сокращается на 1 час.

Ранее в парламенте предлагали упразднить праздничный день 23 февраля, который «превратился в праздник людей мужского пола». Инициаторы поправок предлагали взамен отмечать День Вооруженных сил (29 мая).
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