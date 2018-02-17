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Общество

В поисках новых авантюр? Глава совета ОАО «Кыргызтелеком» подал в отставку

Председатель совета директоров ОАО «Кыргызтелеком» ушел с занимаемой должности. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что Азиз Солтобаев ушел с должности председателя совета директоров «Кыргызтелекома» добровольно, подав соответствующее заявление.

Азиз Солтобаев — успешный предприниматель и создатель одного из популярных интернет-магазинов в Кыргызстане «Светофор».

В своем проекте «Светофор» он проработал 12 лет, затем ушел.

«Я буду искать новые бизнес-авантюры, стартапы и другого типа проекты в любой точке Земли, где мой опыт, знания и навыки могли бы быть применимы», — так Азиз Солтобаев комментировал тогда свой уход.

Он также был привлеченным экспертом в амбициозном проекте премьер-министра Сапара Исакова «Таза коом».
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