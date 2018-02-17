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Общество

Авария на ТЭЦ. К ответу хотят привлечь бывших руководителей страны

Депутатская комиссия по выяснению причин аварии на Бишкекской ТЭЦ намерена пригласить бывших руководителей страны на свое заседание.

Депутаты хотя услышать версию чиновников и энергетиков, при которых обсуждался проект модернизации ТЭЦ Бишкека, а в 2015 году началась его реализация.

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Переговоры с Китаем о модернизации столичной теплоцентрали велись с 2011 года. Будучи министром энергетики, Осмонбек Артыкбаев активно отстаивал интересы ТВЕА. В 2013-2014 годах он был министром энергетики. Его сменил Кубанычбек Турдубаев.

В феврале 2013 года между ОАО «Электрические станции» и китайской компанией TBEA подписан меморандум о намерениях по реконструкции ТЭЦ. К концу года Жогорку Кенеш ратифицировал соглашение с Экспортно-импортным банком Китая.

С 2012 по 2014 год премьер-министром Кыргызстана был Жанторо Сатыбалдиев.

Айбек Калиев в 2012 году был заместителем министра энергетики. В 2015-м его назначили замминистра экономики. С 2016 года он возглавляет Национальный энергохолдинг.
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