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Общество

В Казахстане во время спецоперации задержан депутат Асылбек уулу Дамирбек

29 человек задержаны в ходе спецоперации в трех областях страны и Алматы, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

«15-16 февраля этого года при координации Генеральной прокуратуры Казахстана Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы», — говорится в сообщении.

«Среди задержанных должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также двое граждан Кыргызстана. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются», — сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

По некоторым данным, среди задержанных депутат парламента Кыргызстана от фракции «Кыргызстан» Асылбек уулу Дамирбек.
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