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Общество

Службы занятости в 2017 году трудоустроили меньше безработных

В 2017 году в Кыргызстане службы занятости трудоустроили меньше безработных, сообщила сегодня на коллегии ведомства замминистра труда и социального развития Жылдыз Полотова.

По ее словам, за прошлый год при содействии Службы занятости трудоустроили 43 тысячи безработных, что на 2 тысячи меньше, чем в 2016-м.

Общая численность безработных составила 183,7 тысячи, общий уровень безработицы – 7,2 процента (снижение на 0,4 процента).

По данным на 1 января, на учете в службах занятости состояли 80,3 тысячи человек. Из них официальный статус безработных имели 57,5 тысячи.

Уровень официальной безработицы в республике составил 2,3 процента от числа экономически активного населения. При этом высокий уровень отмечен в Нарынской (4,3 процента) и Джалал-Абадской (3,9 процента) областях. Низкий уровень – в Бишкеке (1,1 процента) и Чуйской области (1,4 процента).
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