20:13
-9
USD 68.05
EUR 85.01
RUB 1.20
Общество

В 2017 году на усыновление передали более 700 детей, а в детдома — почти 900

В 2017 году в Кыргызстане передали на усыновление более 700 детей. Такие данные представили сегодня на коллегии Министерства труда и соцразвития.

Как сообщается, всего за год выявлено более 7 тысяч 980 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Более половины из них выведены из трудностей.

В том числе на воспитание в семьи (на усыновление либо удочерение) передано 730 детей, под опеку и попечительство – 821, под предварительную опеку – 508, в детские учреждения – 894, в приемные семьи – 22, в реабилитационные и дневные центры – 209.

При этом 455 детей вернули из детских учреждений в семью, 95 ребят возобновили обучение в школе.

Министерство продолжает развивать институт фостерных (приемных) семей. С 2014 года обучение прошли 47 семей.
Ссылка:
просмотров: 365
Версия для печати
Материалы по теме
В Минсоцразвития создали комиссию по расследованию удочерения
Скандал в усыновлении. Кто пускает иностранцев в кыргызские интернаты?
Минсоцразвития опровергает слова депутата об усыновлении маленьких девочек
В 2017 году в Кыргызстане свадеб сыграли меньше, чем в 2016-м
В США семейную пару приговорили к тюрьме за насилие над приемным ребенком из РФ
Кыргызстан не отдает детей на усыновление однополым семьям за рубеж
Кыргызстанки имитируют беременность, чтобы сохранить тайну усыновления
За три года кыргызстанцы усыновили более трех тысяч детей
Как усыновить ребенка в Кыргызстане
Усыновленные в КР учатся новой жизни
Популярные новости
Омурбек Текебаев о&nbsp;жизни в&nbsp;колонии и&nbsp;своей самой большой политической ошибке Омурбек Текебаев о жизни в колонии и своей самой большой политической ошибке
Свадебный кортеж испугал Бала Ганеша, но&nbsp;не&nbsp;помешал жениться на&nbsp;кыргызке Свадебный кортеж испугал Бала Ганеша, но не помешал жениться на кыргызке
Какие ведомства Кыргызстана самые коррумпированные? Опрос Какие ведомства Кыргызстана самые коррумпированные? Опрос
Скандал с&nbsp;новыми машинами &laquo;скорой&raquo;. Поставщик готов судиться с&nbsp;Минздравом Скандал с новыми машинами «скорой». Поставщик готов судиться с Минздравом
Бизнес
MegaCom: Присоединяйтесь к&nbsp;нам в&nbsp;социальных сетях MegaCom: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях
Mega iTV: вся Олимпиада&nbsp;&mdash; на&nbsp;экране смартфона Mega iTV: вся Олимпиада — на экране смартфона
Купить смартфон в&nbsp;кредит стало еще проще! Купить смартфон в кредит стало еще проще!
Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии