В 2017 году в Кыргызстане передали на усыновление более 700 детей. Такие данные представили сегодня на коллегии Министерства труда и соцразвития.

Как сообщается, всего за год выявлено более 7 тысяч 980 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Более половины из них выведены из трудностей.

В том числе на воспитание в семьи (на усыновление либо удочерение) передано 730 детей, под опеку и попечительство – 821, под предварительную опеку – 508, в детские учреждения – 894, в приемные семьи – 22, в реабилитационные и дневные центры – 209.

При этом 455 детей вернули из детских учреждений в семью, 95 ребят возобновили обучение в школе.

Министерство продолжает развивать институт фостерных (приемных) семей. С 2014 года обучение прошли 47 семей.