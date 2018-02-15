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Общество

Ждать ли сильных землетрясений в 2018 году? Прогноз сейсмологов

«Судя по нашим прогнозам и разработкам, в 2018 году сильных землетрясений в Кыргызстане мы не ожидаем», — сообщил ИА «24.kg» директор Института сейсмологии НАН КР Канатбек Абдрахматов.

По его словам, ситуация будет такой же, как и в 2017-м, то есть землетрясений силой более 5-6 баллов не ожидается.

Но расслабляться нельзя ни в коем случае. Никто не может дать гарантию, что не произойдет гораздо более сильное землетрясение, чем мы ожидали. Всегда есть такая вероятность.

Канатбек Абдрахматов
Он привел в пример Японию, которую трясет очень часто. «Там учения в школах и других учреждениях проводят раз в месяц, а раз в год премьер-министр проводит учения для всей страны. У нас глава кабмина ни разу не проводил таких учений. Проводятся штабные учения. Но готовность к землетрясениям определяется вовсе не рапортами полковников, а готовностью населения и качеством строительства», — заявил глава института.

«Если мы ответим положительно на эти два вопроса, если каждый пятиклассник будет точно знать, что ему делать, когда произойдет сильное землетрясение, тогда мы можем спокойно сказать о готовности. Я, к сожалению, не могу сказать, что мы готовы. Хоть мы и много об этом говорим. Какие-то подвижки в сторону улучшения, несомненно, есть, но до уровня Японии мы точно не доросли», — отметил Канатбек Абдрахматов.
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