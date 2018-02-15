Ждать ли сильных землетрясений в 2018 году? Прогноз сейсмологов

«Судя по нашим прогнозам и разработкам, в 2018 году сильных землетрясений в Кыргызстане мы не ожидаем», — сообщил ИА «24.kg» директор Института сейсмологии НАН КР Канатбек Абдрахматов.
По его словам, ситуация будет такой же, как и в 2017-м, то есть землетрясений силой более 5-6 баллов не ожидается.
Он привел в пример Японию, которую трясет очень часто. «Там учения в школах и других учреждениях проводят раз в месяц, а раз в год премьер-министр проводит учения для всей страны. У нас глава кабмина ни разу не проводил таких учений. Проводятся штабные учения. Но готовность к землетрясениям определяется вовсе не рапортами полковников, а готовностью населения и качеством строительства», — заявил глава института.
Но расслабляться нельзя ни в коем случае. Никто не может дать гарантию, что не произойдет гораздо более сильное землетрясение, чем мы ожидали. Всегда есть такая вероятность.Канатбек Абдрахматов
«Если мы ответим положительно на эти два вопроса, если каждый пятиклассник будет точно знать, что ему делать, когда произойдет сильное землетрясение, тогда мы можем спокойно сказать о готовности. Я, к сожалению, не могу сказать, что мы готовы. Хоть мы и много об этом говорим. Какие-то подвижки в сторону улучшения, несомненно, есть, но до уровня Японии мы точно не доросли», — отметил Канатбек Абдрахматов.