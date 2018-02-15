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Общество

Нацкампанию «Чистая жизнь» запускают в Кыргызстане

Правительство Кыргызстана запускает национальную кампанию «Таза жашоо» («Чистая жизнь»). Она продлится с 1 марта по 31 мая.

Акция нацелена на улучшение социальной инфраструктуры, санитарного состояния городских и сельских объектов, озеленение, уборку и благоустройство территорий во всех регионах страны.

Во время кампании будут красить фасады зданий, оборудование на детских площадках, а также очистят малые архитектурные формы.

Ожидается проведение специальных экологических акций и мероприятий по защите окружающей среды. Пройдут тематические выставки и инсталляции, музыкальные мероприятия, художественные конкурсы.

В кампании примут участие все государственные органы. Правительство призывает общественные организации, экологов, гражданских активистов, всех, кому небезразлично экологическое, санитарное состояние страны и ее внешний облик, принять активное участие в трехмесячнике.
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