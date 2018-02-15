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Общество

Свердловская районная администрация намерена судиться с хозяином рынка «Улар»

Свердловская районная администрация намерена судиться с хозяином рынка «Улар». Об этом ИА «24.kg» сообщил глава района Самарбек Болотбеков.

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Ранее городские власти уже подавали в суд иск, чтобы расторгнуть договоры аренды с ОсОО «Улар». Однако его вернули из-за неуплаты госпошлины.

Иск подан в Межрайонный суд Бишкека. Однако пока не известно, на какой стадии иск находится.

В соответствии с постановлением мэрии Бишкека от 2005 года ОсОО «Улар» предоставили во временное пользование на условиях аренды участки площадью 0,254 гектара под рынок и 0,374 гектара — под гостевую автостоянку.

В Свердловском акимиате отметили, что владелец не выполняет оговоренные в соглашении требования: не обеспечен беспрепятственный проход через торговую зону в северной части мини-рынка, нет освещения, не заасфальтирован пожарный проезд. Участок, предназначенный для автостоянки, используется не по назначению. На этом основании местные власти намерены отменить проект постановления.
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