Хадж-2018: ДУМК выбрал авиакомпанию для перевозки паломников

Сегодня в Духовном управлении мусульман Кыргызстана состоялся конкурс среди авиакомпаний для перевозки паломников. Об этом сообщил муфтият.

По их данным, на участие в конкурсе подала заявку только одна компания — Flaynas. И большинством голосов комиссия по поготовке к хаджу выбрала ее.

В ДУМК отметили, что Flaynas уже 10 лет работает с ними и в прошлом году тоже перевозила паломников, ответственно выполнив свои обязанности.

«Авиакомпания цену за перелет не изменила. В 2018 году, как и в прошлом, билеты будут стоить $1,55 тысячи», — сообщил ДУМК.

В 2018 году хадж приходится на август. Отправка паломников в Саудовскую Аравию начнется в июле.