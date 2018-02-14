В 2018 году школы в Кыргызстане окончат 62 тысячи одиннадцатиклассников

По оперативным данным, школы в Кыргызстане в 2018 году окончат 62 тысячи одиннадцатиклассников. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления дошкольного, школьного образования Министерства образования и науки Марат Усеналиев.

По его словам, с 15 февраля начнется регистрация на Общереспубликанское тестирование. Запись продлится до 5 апреля. Сам тест запланирован на 14–19 мая.

Предметы остаются прежними: основной тест, химия, биология, физика, история, математика и английский.

Стоимость, как и в 2017-м, составляет 320 сомов за основной и каждый предметный тест. Специалисты советуют абитуриентам заранее определиться с выбором предметного теста и не сдавать все предметы.

Зарегистрироваться на ОРТ можно по месту обучения, а выпускникам прошлых лет — в отделе образования (лучше по месту жительства). На сайте ЦООМО можно будет узнать даты сдачи теста и ознакомиться со списком необходимых документов. Абитуриенту, достигшему 16-летия, обязательно нужен паспорт.

ОРТ является обязательным для поступления в высшие учебные заведения КР.