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Общество

Строители, упавшие с 3-го этажа, нарушили технику безопасности

Строители, упавшие с третьего этажа, нарушили технику безопасности. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Госэкотехинспекции.

По данным ведомства, эксперты ведомства выезжали на место — в строящийся четырехэтажный торговый центр на пересечении проспекта Айтматова и улицы Масалиева.

«Несчастный случай произошел накануне после обеда. Субподрядная организация производила монтаж лифта. Рабочие установили настил, а леса не закрепили. Вероятно, один из них оступился, настил перевернулся, в результате они упали в подвал с третьего этажа. Один из рабочих погиб, второго с травмами госпитализировали в больницу», — проинформировали в Госэкотехинспекции.

В настоящее время создана комиссия для расследования несчастного случая. Однако, по предварительному заключению экспертов, рабочие сами нарушили правила безопасности труда.
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