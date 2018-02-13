Таунхаус в бишкекском парке строить не будут. Цель изменилась

Таунхаус в парковой зоне в Рабочем городке Бишкека строить не будут. Об этом ИА «24.kg» сообщил аким Ленинского района Нурдин Тынаев.

Ранее сообщалось, что застройщик уже установил забор. Чиновники обратились за разъяснениями в Бишкекглавархитектуру.

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«Мы решили предложить собственнику временно приостановить строительные работы. Будем рассматривать варианты, как решить вопрос с учетом мнения жителей близлежащих домов. Изначально прошла информация, что владелец участка якобы планирует там строить таунхаус. Но мы детально разобрались, у него изменено целевое назначение — на строительство спортивного зала для тех же местных жителей. Никакого строительства частного жилья не будет», — пояснил сегодня Нурдин Тынаев.

Он отметил, что все документы у владельца в норме, земля предоставлена в арендное пользование.