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Общество

Аппарат для лечения одного из видов рака, купленный в 2016 году, уже сломался

Аппарат для лечения рака шейки матки, купленный в октябре 2016 года, уже сломался. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

Напомним, правительство выделяло 32 миллиона сомов на покупку брахитерапевтического аппарата АГАТ-ВТ на основе радиоактивного источника кобальт-60 для лечения опухолей женской половой сферы для отделения радиогинекологии и брахитерапии Национального центра онкологии и гематологии.

Аппарат был поставлен АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» госкорпорации Росатом (НИИТФА) и начал функционировать с 27 октября 2016-го.

«На днях произошла поломка аппарата, и по настоящее время он не функционирует. Вход в помещение был опечатан до приезда инженеров НИИТФА из Москвы. Специалисты уже прибыли в Бишкек, причины поломки установлены. Будет заменена деталь, вышедшая из строя, которую доставят из России», — отметили в Минздраве.

Ремонт аппарата производится инженерами НИИТФА за счет их организации. Замена детали займет до одного месяца.

«В этой связи просим пациентов отнестись с пониманием и приносим свои извинения за не зависящую от нас создавшуюся ситуацию», — отмечают в ведомстве.
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