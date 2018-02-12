Очередной парк в Бишкеке пытаются застроить, горожане в тревоге

Об очередном факте застройки парковой зоны в Рабочем городке Бишкека сообщила Рита Карасартова на своей страничке в Facebook.
По ее словам, раньше территория парка составляла 3 гектара, там находился кинотеатр «Весна». «Сейчас
Она отметила, что землю взяли в аренду в 2011 году на пять лет под строительство таунхауса. Потом документы перепродали третьим лицам.Аким Ленинского района Нурдин Тынаев сообщил ИА «24.kg», что документы на участок у владельца имеются.
«После встречи с жителями мы направили письма в Бишкекглавархитектуру с просьбой приостановить разрешительные документы на строительство, пока мы не разберемся. Сегодня состоится еще одна встреча с участием представителей БГА и прокурора. Если есть нарушения, будем действовать в судебном порядке. У нас уже был один прецедент, когда отсудили парковую зону на Сухомлинова — Орджоникидзе», — сказал он.
Мы будем бороться за каждый зеленый квадратный метр.Нурдин Тынаев