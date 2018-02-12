Омурбек Текебаев о жизни в колонии и своей самой большой политической ошибке

Осужденный за коррупцию и отбывающий наказание в исправительной колонии № 47 лидер партии «Ата Мекен» остается в центре внимания общественности. Новости, касающиеся персоны Омурбека Текебаева, по-прежнему вызывают большой интерес.

ИА «24.kg» взяло интервью у опального политика. Вопросы ему передали 19 января. Ответы получены спустя три недели.

О том, как важно не унижать человека

— Омурбек Чиркешович, как оцениваете условия содержания? Что хотели бы изменить? Что доставляет сложности или страдания?

— Я должен отметить: с момента моего задержания 26 февраля 2017 года сотрудники ГКНБ отнеслись ко мне с уважением и были подчеркнуто вежливы.

Такое же отношение было и со стороны сотрудников СИЗО-1 и ИК-47, где я сейчас нахожусь.

Должен признать, что уголовно-исполнительные законы и инструкции применяются с учетом личности задержанного, арестованного и осужденного.

При всем моем отрицательном отношении к политическим оппонентам должен сказать, что они не допускали по отношению ко мне унижающие честь и достоинство человека условия содержания. Омурбек Текебаев

Хотя могли это сделать. Например, на меня ни разу не надевали наручники, не заставляли ходить с руками за спину. Я ходил, как обычно хожу на работу. Но это не значит, что в СИЗО ГКНБ мне создали какие-либо привилегированные условия содержания.

По моей просьбе меня разместили в одиночной камере. Камера была стандартная. Однако требования ко мне были строже. Например, мне запрещали слушать радио и смотреть телевизор, когда другим это разрешено.

Меня держали в полной изоляции. Связь с внешним миром я поддерживал исключительно через адвокатов.

Мой адвокат Искен Афиджанов посещал меня пять раз в неделю.

Не верю, не боюсь, не прошу, не болтаю

— Есть ли у вас жалобы на условия содержания и отношение со стороны ГСИН и контингента?

— Сейчас я нахожусь на территории ИК-47. Я не признаю правосудность решений судов в отношении меня и уверен, что мы добьемся оправдания. Именно эта убежденность придает мне силы, помогает перенести тяготы жизни в колонии. Я чувствую моральное превосходство над своими политическими оппонентами. Их так называемая победа была пирровой.

— Чем вы занимаетесь в течение дня?

— Общеизвестно, что тюрьма не курорт. Здесь жаловаться не принято. Еще в начале 2000-х я, Алмазбек Атамбаев и другие товарищи посещали в колонии Феликса Кулова — первого политического узника Кыргызстана. Тогда Феликс Кулов нам в нескольких словах изложил основные правила жизни в колонии: «Не верь, не бойся, не проси и не болтай!» Эти правила мне здорово помогают!

О пользе чтения

— Что изменилось в вашей жизни в условиях заключения?

— Условия у меня хорошие, какие только могут быть в колонии. И сотрудники, и заключенные относятся с уважением. По моей просьбе я живу отдельно.

Меня посещают не только близкие родственники, но и известные политики, общественные и государственные деятели, лидеры политических партий и мои товарищи (Роза Отунбаева, Феликс Кулов, Исхак Масалиев и другие).

Каждый из них приносит книги, которые, по их мнению, я обязательно должен прочитать, находясь здесь.

У меня накопилась большая библиотека. Наверное, отсюда я выйду не только мудрым, но и более образованным. Омурбек Текебаев

От свидания до свидания

— Я был замкнутым человеком, любил одиночество или, как говорят сейчас, был интровертом. Никто тогда, в том числе и я, не предполагал, что я стану публичным общественным деятелем.

Сейчас я как будто вернулся в прошлое, в юность. Сейчас я один на один со своими мыслями, переживаниями, планами и надеждами. Только на более высоком уровне, с учетом жизненного опыта. Это настраивает меня на философский лад, что, в свою очередь, помогает мне перенести сегодняшние условия.

Дни проходят однообразно. Занимаюсь физкультурой, чтением газет и книг, просмотром телепрограмм, слушаю радио. Омурбек Текебаев

Иногда записываю свои мысли. И жду следующего свидания. Здесь время измеряется свиданиями. Живешь от свидания до свидания.

В исправительных учреждениях Кыргызстана очень много правил и требований, оставшихся еще с советских времен, которые не отвечают современным реалиям.

Теперь я знаю пенитенциарную систему изнутри и знаю, как ее реформировать, чтобы исправительные учреждения выполняли свою основную миссию по перевоспитанию. Омурбек Текебаев

Я также теперь знаю, как улучшить условия содержания заключенных.

Кто настраивает зеков против

— Прокомментируйте, пожалуйста, адресованное вам письмо Алмазбека Абекова.

— Абеков — это марионетка в чужой игре. Еще в прошлом году, в апреле, его перевели в СИЗО ГКНБ и пытались использовать против меня. Он написал на имя Абдиля Сегизбаева заявление, выдвигая против меня ложные обвинения. Пытались раскрутить это, используя КТРК и другие государственные СМИ.

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Абеков давал интервью журналисту КТРК, находясь в заключении! Из этого ясно, какие политические силы стоят за Абековым. На мой взгляд, распространители последнего заявления Абекова ставят три задачи: настроить заключенных против Текебаева (Абеков заявляет, что Текебаев должен ответить перед заключенными, почему его Конституция не работает, почему судебная реформа провалилась и так далее); определенные политические группы, в том числе и ГКНБ, готовят себе алиби (если с Текебаевым «вдруг» что-нибудь случится, можно будет списать это на неприязненные отношения заключенных к Текебаеву на почве политических и идейных разногласий); еще раз принизить честь и достоинство Текебаева.

Признаю и раскаиваюсь

— Что вы теперь признаете самой большой ошибкой в своей политической деятельности?

— После парламентских выборов 2010 года президент Роза Отунбаева поручила лидеру СДПК Атамбаеву сформировать правительство в соответствии с Конституцией. Алмазбек Атамбаев провалил его.

Тогда Роза Отунбаева публично заявила, что мандат для формирования правительства она отдаст парламентской фракции «Ата Мекен», то есть мне.

Я отказался от мандата в пользу Омурбека Бабанова, который выдвинул Алмазбека Атамбаева на пост премьер-министра, и благодаря этому тот в дальнейшем стал президентом страны.

Меня многие политики и лидеры фракций просили, даже требовали не отказываться от этого мандата. Но я их не послушал, и именно это я считаю своей главной политической ошибкой.

Если бы я не отказался от мандата на формирование правительства, Алмазбек Атамбаев не стал бы президентом Кыргызстана. Омурбек Текебаев

История развивалась бы по другому...

Омурбек Текебаев, 9 февраля 2018 года.

ИА «24.kg» благодарит адвоката Искена Афиджанова за помощь в подготовке интервью.