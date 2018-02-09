В Кыргызстане растет материнская смертность

В Кыргызстане за 2017 год материнская смертность выросла на 1,4 процента по сравнению с 2016-м, сообщили сегодня в Минздраве.
Всего в республике умерли 48 беременных, в родах и послеродовом периоде. Наиболее высокий показатель материнской смертности отмечен в Оше (рост в 3 раза), Баткенской (рост на 36,1 процента) и Джалал-Абадской (рост на 50 процентов) областях.
В Нарынской и Таласской областях за указанный период случаев материнской смерти не зарегистрировано. Из общего числа умерших женщин пять были мигрантками.
В структуре причин материнской смертности на первом месте экстрагенитальные заболевания, на втором сепсис, на третьем – кровотечения. В трех случаях смерти на дому причина не установлена.
Процент вскрытий снизился.