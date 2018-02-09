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Общество

В Кыргызстане растет материнская смертность

В Кыргызстане за 2017 год материнская смертность выросла на 1,4 процента по сравнению с 2016-м, сообщили сегодня в Минздраве. 

Всего в республике умерли 48 беременных, в родах и послеродовом периоде. Наиболее высокий показатель материнской смертности отмечен в Оше (рост в 3 раза), Баткенской (рост на 36,1 процента) и Джалал-Абадской (рост на 50 процентов) областях. 

В Нарынской и Таласской областях за указанный период случаев материнской смерти не зарегистрировано. Из общего числа умерших женщин пять были мигрантками. 

В структуре причин материнской смертности на первом месте экстрагенитальные заболевания, на втором сепсис, на третьем – кровотечения. В трех случаях смерти на дому причина не установлена.

Беременными умерли 9 женщин, в родах и послеродовом периоде – 35, в двух случаях смерть наступила после аборта, еще столько же – из-за внематочной беременности. 

Процент вскрытий снизился.
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