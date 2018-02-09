Надбавки бюджетникам Бишкека в 2018 году сохранят

Надбавки бюджетникам в Бишкеке в 2018 году сохранят: доходы бюджета столицы прогнозируют в размере 7 миллиардов 934 миллионов 941 тысячи сомов.

Большую часть бюджета планируется выделить на две сферы: образование (44 процента) и жилищно-коммунальное хозяйство (27 процентов).

В том числе в местном бюджете закладывают средства на надбавки медикам и работникам образования, депозиты молодого учителя и врача-педиатра, приобретение медоборудования и другое.

Отметим, мэрия Бишкека еще не внесла бюджет столицы на 2018 год на рассмотрение депутатов городского кенеша.