Скорая помощь будет платной. Не хватает средств на транспортировку больных

Экстренная медицинская помощь (скорая помощь. — Прим. ИА «24.kg») будет платной. Данное предложение обсудили сегодня на коллегии Министерства здравоохранения.

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По словам руководителя Фонда обязательного медицинского страхования Марата Калиева, на транспортировку больных тратятся огромные средства.

«Пришло время сделать транспортировку платной. Конечно, будет отдельная категория граждан, для которой услуги экстренной медицины останутся бесплатными. За рубежом никогда просто так не вызывают «скорую», так как знают, что за это придется раскошелиться», — заявил Марат Калиев.

Он предложил начать внедрять новшество с регионов, где меньше вызовов. С ним согласился министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, аргументируя тем, что «в здравоохранении всегда не хватает денег».