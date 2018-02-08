В Турции 64 участника попытки госпереворота получили пожизненный срок

Уголовный суд Анкары приговорил 64 человека к пожизненному заключению за участие в попытке военного переворота в июле 2016 года. Все осужденные являются бывшими преподавателями и курсантами военного училища сухопутных войск, сообщила «Фергана» со ссылкой на издание Hurriyet.

Как отмечается, четверо из приговоренных не имеют права на досрочное освобождение.

Всего перед судом предстали 164 человека. Их обвиняли в том, что они прибыли на вертолетах к зданию Генштаба Вооруженных сил Турции в Анкаре и участвовали в попытке «силового свержения конституционного строя».

Сто обвиняемых в попытке госпереворота оправданы.

В декабре 2017-го турецкий суд приговорил к пожизненному заключению 15 участников штурма штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития в ночь на 16 июля 2016 года. Штурм был частью попытки переворота.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что 48 тысяч 739 человек находятся в тюрьмах по подозрению в связях с организацией FETО оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которая, по мнению турецких властей, стоит за попыткой переворота.