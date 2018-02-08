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Общество

На позолоченные часы мэрия Бишкека намерена потратить 700 тысяч сомов

На наручные часы мэрия Бишкека намерена потратить 700 тысяч сомов. Об этом сообщил портал госзакупок.

Часы наручные мужские должны быть на кожаном коричневом ремне с позолоченной пряжкой. На циферблате — эмблема города Бишкека. Корпус должен быть изготовлен из нержавеющего твердого, высокопрочного, гипоаллергенного металла, устойчивого к коррозии, с позолотой.

Всего муниципалитет закупает 80 мужских и 20 женских часов. Получается, что один аксессуар обойдется в 7 тысяч сомов.

Аналогичные требования и к женским часам. Ко всем аксессуарам должен прилагаться деревянный футляр. На обороте всех часов лазерной гравировкой нанесено изображение элемента флага Кыргызстана и текст: «Кыргыз Республикасы. Мэр города Бишкек».

Гарантированный срок службы часов — не менее 10 лет.
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