Кто будет разбираться в причинах аварии на ТЭЦ Бишкека (список членов комиссии)

Под председательством первого вице-премьера-министра Аскарбека Шадиева образована межведомственная комиссия по выяснению причин возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Сапар Исаков.
В состав межведомственной комиссии также вошли:
Канатбек Муратбеков, директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики;
Азамат Арапбаев, депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК;
Экмат Байбакпаев, депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт»;
Асылбек уулу Дамирбек, депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» (по согласованию);
Зиядин Жамалдинов, депутат Жогорку Кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс»;
Бакирдин Субанбеков, депутат Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол»;
Эмиль Токтошев, депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен»;
Албек Ибраимов, мэр Бишкека;
Кубатбек Боронов, министр чрезвычайных ситуаций;
Талантбек Батыралиев, министр здравоохранения;
Уланбек Рыскулов, председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования;
Дуйшенбек Чоткараев, директор Антикоррупционной службы ГКНБ;
Бахтияр Салиев, директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве КР;
Таалайбек Нурбашев, директор Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса;
Ренат Тулебердиев, председатель Фонда по управлению государственным имуществом;
Адилет Акматалиев, заведующий отделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования аппарата правительства КР;
Баатыр Талканбаев, начальник управления энергетической безопасности Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики;
Алайбек Обозов, директор Научно-исследовательского института энергетики и экономики;
Шавкат Мавлянбеков, заведующий отделом Научно-исследовательского института энергетики и экономики;
Михаил Курганов, первый заместитель генерального директора по техническим вопросам ОАО «Бишкектеплосеть»;
Юлдуз Залялов, независимый эксперт (по согласованию);
Алимбек Абдылдаев, независимый эксперт;
Николай Кравцов, независимый эксперт;
Сергей Бочко, независимый эксперт;
Автандил Калмамбетов, независимый эксперт;
Лев Васильев, независимый эксперт;
Мирбек Батаканов, независимый эксперт.
В течение месяца комиссия должна установить причины аварии на ТЭЦ Бишкека.