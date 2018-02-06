Кто будет разбираться в причинах аварии на ТЭЦ Бишкека (список членов комиссии)

Под председательством первого вице-премьера-министра Аскарбека Шадиева образована межведомственная комиссия по выяснению причин возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Сапар Исаков.

В состав межведомственной комиссии также вошли:

Канатбек Муратбеков, директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики;

Азамат Арапбаев, депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК;

Экмат Байбакпаев, депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт»;

Асылбек уулу Дамирбек, депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» (по согласованию);

Зиядин Жамалдинов, депутат Жогорку Кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс»;

Бакирдин Субанбеков, депутат Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол»;

Эмиль Токтошев, депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен»;

Албек Ибраимов, мэр Бишкека;

Кубатбек Боронов, министр чрезвычайных ситуаций;

Талантбек Батыралиев, министр здравоохранения;

Уланбек Рыскулов, председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования;

Дуйшенбек Чоткараев, директор Антикоррупционной службы ГКНБ;

Бахтияр Салиев, директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве КР;

Таалайбек Нурбашев, директор Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса;

Ренат Тулебердиев, председатель Фонда по управлению государственным имуществом;

Адилет Акматалиев, заведующий отделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования аппарата правительства КР;

Баатыр Талканбаев, начальник управления энергетической безопасности Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики;

Алайбек Обозов, директор Научно-исследовательского института энергетики и экономики;

Шавкат Мавлянбеков, заведующий отделом Научно-исследовательского института энергетики и экономики;

Михаил Курганов, первый заместитель генерального директора по техническим вопросам ОАО «Бишкектеплосеть»;

Юлдуз Залялов, независимый эксперт (по согласованию);

Алимбек Абдылдаев, независимый эксперт;

Николай Кравцов, независимый эксперт;

Сергей Бочко, независимый эксперт;

Автандил Калмамбетов, независимый эксперт;

Лев Васильев, независимый эксперт;

Мирбек Батаканов, независимый эксперт.

В течение месяца комиссия должна установить причины аварии на ТЭЦ Бишкека.