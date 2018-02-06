Мать контрактника заявила об унижениях со стороны командира спецназа «Илбирс»

В редакцию ИА «24.kg» обратилась мать военнослужащего контрактной службы Нарынбека Султаналиева Сайракан Акишева.

По ее словам, сын служит в бригаде спецназначения «Илбирс», расположенной в городе Кок-Янгак Джалал-Абадской области. Из-за не оказанной вовремя помощи парень оказался в Джалал-Абадской областной больнице.

«Мой сын служит восемь лет по контракту. 24 января ему стало плохо. До этого он перенес операцию по удалению аппендицита. Врачи запретили ему бегать. Однако командование части это не интересовало. Когда он сказал командиру, что ему плохо, тот не обратил на него внимания. С 24 по 29 января медицинской помощи в воинской части ему не оказали. Командир части, несмотря на плохое состояние здоровья сына, поставил его в наряд, при этом всячески унижая», — рассказала Сайракан Акишева.

Со слов матери контрактника, когда Нарынбек обратился в больницу города Кок-Янгака, его направили в Джалал-Абадскую областную больницу. После того как военнослужащий сообщил об этом командиру, тот разрешил ему лечь только в санчасть.

«Когда моего сына все же госпитализировали в Джалал-Абадскую областную больницу, командир заявил, что по уставу он якобы должен был лечь в военный госпиталь, а не в гражданское медучреждение. О каком уставе речь, если сам командир его не исполняет?» — возмутилась Сайракан Акишева.

В командовании 8-й Панфиловской дивизии ИА «24.kg» сообщили, что по факту проводится внутреннее расследование. В части обещали наказать виновных в соответствии с законами и военным уставом.