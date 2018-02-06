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Общество

В Кыргызстане начали собирать заявления на получение пособия «балага суйунчу»

В Кыргызстане началась реализация пилотного проекта по регистрации заявлений граждан о назначении единовременного пособия при рождении ребенка «балага суйунчу». Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

Распоряжение подписал премьер-министр Сапар Исаков.

Решение принято для упрощения процедуры назначения единовременного пособия «балага суйунчу».

Проведение пилотного проекта поручено Министерству труда и социального развития и Государственной регистрационной службе.

До 1 июня 2018 года они должны обобщить итоги и при положительном результате пилотного проекта внести в правительство предложения, направленные на урегулирование вопросов о назначении единовременного пособия при рождении ребенка на постоянной основе.

Пилотный проект реализуется с 5 февраля по 30 апреля 2018 года.

«Прием и регистрация заявлений на назначение единовременного пособия осуществляется только на территории Кыргызстана, пособие назначается гражданам, постоянно проживающим в КР», — сообщили в правительстве.

Регистрация заявлений граждан о назначении пособия «балага суйунчу» осуществляется на безвозмездной основе.
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