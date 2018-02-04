Афиша на неделю: 5-9 февраля

1-15 февраля. Выставка Всеволода Демидова (Алматы)
Всеволод — художник-график, дизайнер, куратор, автор объектов, инсталляций, перфомансов, хэппенингов. Родился в 1964 году в городе Баку, живет в Алматы.
«Асанбай Центр», 12.24.
5 февраля. Семинар «Как получить грант на исследование от Фонда «Сорос — Кыргызстан»?
Если вы хотите получить грант на исследование или просто послушать о результатах прошлого года, то приходите на презентацию.
БЦ «Victory» , 14.30.
5 февраля. Кинопоказ
Вас ждет хороший экран, отличный звук и приятная дружеская атмосфера. Какой покажут фильм, уточняйте по телефону: 0703111122.
Проспект Чуй, 110.
6 февраля. Управленческие поединки
Многие не знают, как выйти из той или иной ситуации. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в затруднительном положении.
Компания Feel Good, 18.00.
6 февраля. Просмотр фильмов о Гарри Поттере
Каждый вторник будет показ по одной части легендарной истории про мальчика-волшебника.
Dodo Pizza, 19.00.
6 февраля. Литературный моноспектакль «Есть музыка над нами»
Моноспектакль актрисы Ирины Сурковой — это попытка обращения к стиху как к музыке, это субъективный взгляд исполнителя, способ отражения творчества поэта, его интуитивности и семантических наложений. Творчество Осипа Мандельштама более всего приближается к законам симфонического жанра.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.
6 февраля. Показ мультфильмов Гарри Бардина
Будут показаны «Адажио» и «Кот в сапогах». После просмотра будет обсуждение.
Академия гражданского просвещения, 18.00.
6 февраля. Вечер игр
По вторникам будут настольные игры: «Мафия», «Монополия» и другие. Вы можете приходить сами и с друзьями, можете приносить с собой игры, которые вам нравятся.
Адрес: проспект Чуй, 110.
7 февраля. Арт-среда: Андрей Платонов
Андрей Платонов — автор таких книг, как «Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море».
ololohaus, 18.30.
7 февраля. Семинар «Как построить теплицу в два раза дешевле?»
Об особенностях теплиц расскажет Тилек Токтогазиев. Он пять лет занимается тепличным бизнесом. У вас есть уникальный шанс поближе познакомиться с ним и узнать секрет его успеха.
Агрохолдинг «Жашыл Чарба», 17.30.
7 февраля — 2 марта. Выставка «С мольбертом по миру»
В экспозиции представлены более 50 живописных работ известных художников — графика, скульптура, изделия из войлока.
«Галерея М», 9.00-19.00.
7 февраля. Откровенный диалог «Я стою у ресторана: замуж поздно, сдохнуть — рано»
Это история двух женщин, которые прожили жизнь, не задумываясь о том, кто они. Их многое объединяет, обе любили одного. Страдали, прощали, ненавидели, плакали и смеялись. Но наступил момент, когда замуж поздно, а умирать, как говорится, вроде еще рано. Кто в этом виноват? Неужели только он?
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.
7 февраля. Вечер танго
Каждый четверг вы сможете насладиться танцем, а также получить мастер-класс от профессионала.
Арт-кафе Chicken Star, 21.00.
7 февраля. Мастер-класс по китайской росписи миниатюрной шкатулочки
Шкатулка в виде сердечка поместится на самой маленькой женской ладони. Вы научитесь рисовать изящную розочку в стиле китайской росписи. Все материалы предоставит мастерская. Вас ждут три мастер-класса по средам.
Дополнительное ADRA-зование, 18.30.
8 февраля. Интеллектуальная командная игра Quiz Night
10 команд из четырех человек отвечают на 15 вопросов в течение полутора часов. Тема дается игрокам за неделю до викторины. На этой неделе тема: «Загадки фондового рынка».
ФК «Сенти», 18.00.
8 февраля. Комедия «Брак на грани»
Вспоминая и проигрывая на публике свою многолетнюю семейную жизнь, герои невольно задаются вечными вопросами жизни, пытаясь вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья. Комический эффект от всего происходящего усилен в спектакле приемом «театр в театре», а зрители становятся непосредственными свидетелями на процессе по «делу о супружеской неверности».
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.
8 февраля. Кинопремьеры
«Пятьдесят оттенков свободы» (триллер, драма). Кристиан и Анастейша поженились и живут в свое удовольствие, наслаждаясь обществом друг друга. Однако жизнь новоиспеченной миссис Грей находится в опасности, поскольку объявляется недруг, который собирается мстить, используя свою богатую фантазию. Призраки прошлого Кристиана вновь вернулись, а тучи над супругами сгущаются все сильнее.
«Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (комедия). Отправиться в отпуск сразу после развода — довольно заманчивая идея. Особенно, если за компанию можно прихватить двух своих лучших приятелей. Но, когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, то это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими женами твоих друзей, то легкая месть за старые обиды превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения.
8 февраля. Курс жостовской росписи
Жостовская роспись посуды — это особый вид прикладного народного искусства. Большое удовольствие и радость испытываешь от того, что у тебя получаются ромашки, рябинки и, конечно, роскошные жостовские розы. Телефон для записи: 0773331177. Вас ждут четыре занятия по четвергам.
Дополнительное ADRA-зование, 18.30.
9 февраля. Пятничная вечеринка социальных танцев
Для вас играет бачата, кизомба, сальса. Берите с собой друзей и хорошее настроение.
Проспект Чуй 110, 21.00.
9 февраля. Водевиль «Пятьдесят оттенков Чехова»
Спектакль объединяет три небольших произведения Чехова — «Юбилей», «Медведь» и «Предложение». Каждое из них перенесено в определенную эпоху, в том числе и в наши дни, и отражает не утратившие своей актуальности трагикомические аспекты жизни человека. Зрителя ждет музыкальная комедия с танцами, авторской музыкой и живыми песнями.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.