Афиша на неделю: 5-9 февраля

1-15 февраля. Выставка Всеволода Демидова (Алматы)

Всеволод — художник-график, дизайнер, куратор, автор объектов, инсталляций, перфомансов, хэппенингов. Родился в 1964 году в городе Баку, живет в Алматы.

«Асанбай Центр», 12.24.

5 февраля. Семинар «Как получить грант на исследование от Фонда «Сорос — Кыргызстан»?

Если вы хотите получить грант на исследование или просто послушать о результатах прошлого года, то приходите на презентацию.

БЦ «Victory» , 14.30.

5 февраля. Кинопоказ

Вас ждет хороший экран, отличный звук и приятная дружеская атмосфера. Какой покажут фильм, уточняйте по телефону: 0703111122.

Проспект Чуй, 110.

6 февраля. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из той или иной ситуации. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в затруднительном положении.

Компания Feel Good, 18.00.

6 февраля. Просмотр фильмов о Гарри Поттере

Каждый вторник будет показ по одной части легендарной истории про мальчика-волшебника.

Dodo Pizza, 19.00.

6 февраля. Литературный моноспектакль «Есть музыка над нами»

Моноспектакль актрисы Ирины Сурковой — это попытка обращения к стиху как к музыке, это субъективный взгляд исполнителя, способ отражения творчества поэта, его интуитивности и семантических наложений. Творчество Осипа Мандельштама более всего приближается к законам симфонического жанра.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

6 февраля. Показ мультфильмов Гарри Бардина

Будут показаны «Адажио» и «Кот в сапогах». После просмотра будет обсуждение.

Академия гражданского просвещения, 18.00.

6 февраля. Вечер игр

По вторникам будут настольные игры: «Мафия», «Монополия» и другие. Вы можете приходить сами и с друзьями, можете приносить с собой игры, которые вам нравятся.

Адрес: проспект Чуй, 110.

7 февраля. Арт-среда: Андрей Платонов

Андрей Платонов — автор таких книг, как «Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море».

ololohaus, 18.30.

7 февраля. Семинар «Как построить теплицу в два раза дешевле?»

Об особенностях теплиц расскажет Тилек Токтогазиев. Он пять лет занимается тепличным бизнесом. У вас есть уникальный шанс поближе познакомиться с ним и узнать секрет его успеха.

Агрохолдинг «Жашыл Чарба», 17.30.



7 февраля — 2 марта. Выставка «С мольбертом по миру»

В экспозиции представлены более 50 живописных работ известных художников — графика, скульптура, изделия из войлока.

«Галерея М», 9.00-19.00.

7 февраля. Откровенный диалог «Я стою у ресторана: замуж поздно, сдохнуть — рано»

Это история двух женщин, которые прожили жизнь, не задумываясь о том, кто они. Их многое объединяет, обе любили одного. Страдали, прощали, ненавидели, плакали и смеялись. Но наступил момент, когда замуж поздно, а умирать, как говорится, вроде еще рано. Кто в этом виноват? Неужели только он?

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

7 февраля. Вечер танго

Каждый четверг вы сможете насладиться танцем, а также получить мастер-класс от профессионала.

Арт-кафе Chicken Star, 21.00.

7 февраля. Мастер-класс по китайской росписи миниатюрной шкатулочки

Шкатулка в виде сердечка поместится на самой маленькой женской ладони. Вы научитесь рисовать изящную розочку в стиле китайской росписи. Все материалы предоставит мастерская. Вас ждут три мастер-класса по средам.

Дополнительное ADRA-зование, 18.30.

8 февраля. Интеллектуальная командная игра Quiz Night

10 команд из четырех человек отвечают на 15 вопросов в течение полутора часов. Тема дается игрокам за неделю до викторины. На этой неделе тема: «Загадки фондового рынка».

ФК «Сенти», 18.00.

8 февраля. Комедия «Брак на грани»

Вспоминая и проигрывая на публике свою многолетнюю семейную жизнь, герои невольно задаются вечными вопросами жизни, пытаясь вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья. Комический эффект от всего происходящего усилен в спектакле приемом «театр в театре», а зрители становятся непосредственными свидетелями на процессе по «делу о супружеской неверности».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

8 февраля. Кинопремьеры

«Пятьдесят оттенков свободы» (триллер, драма). Кристиан и Анастейша поженились и живут в свое удовольствие, наслаждаясь обществом друг друга. Однако жизнь новоиспеченной миссис Грей находится в опасности, поскольку объявляется недруг, который собирается мстить, используя свою богатую фантазию. Призраки прошлого Кристиана вновь вернулись, а тучи над супругами сгущаются все сильнее.

«Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (комедия). Отправиться в отпуск сразу после развода — довольно заманчивая идея. Особенно, если за компанию можно прихватить двух своих лучших приятелей. Но, когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, то это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими женами твоих друзей, то легкая месть за старые обиды превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения.

8 февраля. Курс жостовской росписи

Жостовская роспись посуды — это особый вид прикладного народного искусства. Большое удовольствие и радость испытываешь от того, что у тебя получаются ромашки, рябинки и, конечно, роскошные жостовские розы. Телефон для записи: 0773331177. Вас ждут четыре занятия по четвергам.

Дополнительное ADRA-зование, 18.30.

9 февраля. Пятничная вечеринка социальных танцев

Для вас играет бачата, кизомба, сальса. Берите с собой друзей и хорошее настроение.

Проспект Чуй 110, 21.00.

9 февраля. Водевиль «Пятьдесят оттенков Чехова»

Спектакль объединяет три небольших произведения Чехова — «Юбилей», «Медведь» и «Предложение». Каждое из них перенесено в определенную эпоху, в том числе и в наши дни, и отражает не утратившие своей актуальности трагикомические аспекты жизни человека. Зрителя ждет музыкальная комедия с танцами, авторской музыкой и живыми песнями.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.