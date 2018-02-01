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Общество

ДТП с пьяным помощником прокурора. Родственники не пишут встречное заявление

В Токмакском городском суде продолжаются слушания по факту ДТП, случившегося 19 июля на объездной дороге.

Помощник прокурора Первомайского района Бишкека Данияр Сейталиев, будучи пьяным, не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине машину. В результате погибла молодая женщина. У нее остался двухлетний ребенок.

Как ранее сообщало ИА «24.kg», по результатам экспертизы установлено: женщина скончалась не из-за того, что внедорожник Сейталиева протаранил машину, в которой она находилась, а потому что захлебнулась в луже.

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Данияру Сейталиеву предъявили обвинение лишь в том, что он скрылся с места аварии. Следствие не сочло его виновным ни в совершении ДТП, ни в вождении автомобиля в пьяном виде.  Родственники погибшей отказываются писать встречное заявление. Они возмущаются и требуют привлечь виновного к ответственности.

Данияр Сейталиев был заключен под стражу на время следствия. Адвокаты добивались изменения меры пресечения. Но суд пока оставил его в СИЗО, поскольку потерпевшая сторона не отказывается от претензий. 

В Генпрокуратуре также не могут до сих пор представить результаты проверки, почему в машине у Данияра Сейталиева оказалось 25 томов уголовных дел, тогда как по инструкции они должны храниться в канцелярии Первомайского райсуда Бишкека.
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