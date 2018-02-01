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Общество

К сухой голодовке присоединился еще один осужденный из «Народного парламента»

Бывший депутат парламента от партии СДПК Кубанычбек Кадыров, осужденный по обвинению в попытке захвата власти, тоже объявил сухую голодовку.

Ранее акцию протеста с отказом от пищи и воды объявили сразу двое осужденных «Народного парламента» — эксперт по вопросам энергетики Эрнест Карыбеков и экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов. 

Как сообщили ИА «24.kg» в комитете по защите политзаключенных, Кубанычбек Кадыров госпитализирован в больницу исправительной колонии №47.

Как отмечают соратники осужденных, Эрнест Карыбеков проводит акцию протеста против произвола ГКНБ и судов. Накануне ему стало плохо, и его перевели в больницу исправительной колонии №47.

Бектур Асанов объявил сухую голодовку в знак протеста против главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева и требует его отставки. Из-за ухудшения состояния здоровья 30 января он также переведен и больницу ИК №47.

Ранее туда госпитализировали и Эрнеста Карыбекова и Бектура Асанова. Все трое находятся под контролем врачей.

Они направили обращение депутатам парламента и общественности, заявляя, что их судят без каких-либо доказательств и они стали политическими заключенными.

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Первомайский районный суд Бишкека 17 апреля 2017 года огласил вердикт членам «Эл уну». Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три — условно) и отпустили на свободу в зале суда. Эрнеста Карыбекова осудили на 20 лет с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Бектура Асанова приговорили к 12 годам с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Кубанычбек Кадыров получил 12 лет колонии усиленного режима.

Все, кроме Дастана Сарыгулова, опротестовывают приговор в вышестоящей судебной инстанции.
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