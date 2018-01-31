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Общество

Смог над Бишкеком. Проблемы экологии обсудят на сессии горкенеша

Депутаты Бишкекского городского кенеша соберутся 6 февраля на очередную сессию.

В проект повестки дня включено около десяти вопросов, часть из них отложены с последнего заседания.

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В частности, народные избранники планируют списать задолженность Генпрокуратуры в размере 14,3 миллиона сомов перед столичным управлением муниципального имущества, заслушать информацию о разработке плана детальной планировки (ПДП) центральной части города и работе парковок, предоставленных в арендное пользование.

Кроме того, в повестку включили информацию о заболеваемости бишкекчан инфекционными болезнями и об экологической безопасности жителей города «в связи со смогом».

Планируется утвердить и правила проведения конкурса по отбору управляющих организаций для многоквартирных домов.
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