Смог над Бишкеком. Проблемы экологии обсудят на сессии горкенеша

Депутаты Бишкекского городского кенеша соберутся 6 февраля на очередную сессию.

В проект повестки дня включено около десяти вопросов, часть из них отложены с последнего заседания.

В частности, народные избранники планируют списать задолженность Генпрокуратуры в размере 14,3 миллиона сомов перед столичным управлением муниципального имущества, заслушать информацию о разработке плана детальной планировки (ПДП) центральной части города и работе парковок, предоставленных в арендное пользование.

Кроме того, в повестку включили информацию о заболеваемости бишкекчан инфекционными болезнями и об экологической безопасности жителей города «в связи со смогом».

Планируется утвердить и правила проведения конкурса по отбору управляющих организаций для многоквартирных домов.