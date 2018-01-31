Ала-Арча вышла из берегов. На место выехали министр ЧС и премьер

Ала-Арча вышла из берегов. На место выехали министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов и премьер-министр Сапар Исаков.

Чиновники покинули заседание парламента, где обсуждают причины и последствия аварии на ТЭЦ Бишкека.

Ранее сообщалось, что наледь на реке Ала-Арче на улице Малдыбаева вышла из берегов. Глыбы льда едва не повредили стоящие рядом машины. Сотрудники МЧС стараются очистить реку от снега.

Как сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе МЧС, объем воды в настоящее время уже спал, все потенциально опасные участки под наблюдением оперативной группы МЧС и гражданской защиты по городу Бишкеку. Три дома были подтоплены, но вода уже пошла на убыль, отметили в ведомстве.