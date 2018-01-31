ГРС не может назвать дату начала установки видеокамер по проекту «Умный город»

Государственная регистрационная служба не может назвать точную дату установки камер по проекту «Умный город». Об этом заявил журналистам председатель ГРС Дастан Догоев.

По его словам, в настоящий момент ожидается поставка видеокамер по проекту «Умный город» от подрядчика — компании Huawei.

«Мы ожидаем, что скоро компания доставит камеры для последующей их установки. Сроки пока не можем назвать. Со стороны подрядчика была высказана информация о том, что технику доставят в конце января, но пока работа не началась», — сказал Дастан Догоев.