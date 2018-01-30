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Общество

Часть Бишкека по-прежнему без электричества. Энергетики устраняют аварии

ОАО «Северэлектро» рассказало ИА «24.kg», где в настоящее время в Бишкеке нет электричества.

В связи с нештатной ситуацией на ТЭЦ Бишкека потребление электроэнергии в столице выросло на 10 процентов, что привело к увеличению нагрузки на распредсети и последующему отключению электроэнергии.

В Западный РЭС ОАО «Северэлектро» в связи с отключениями электроэнергии на линиях 0,4 кВ поступило 17 заявок. В настоящее время работы по устранению повреждений, возникших из-за перегруза оборудования, ведутся на улицах:

Токтоналиева, дома №№ 20, 40, 42, 48, 50 (повреждена кабельная перемычка);

Руставели, 54а;

Боконбаева, 195;

Панфилова, №№ 190 и 241;

Орозбекова, 116;

Малдыбаева.

В Восточный РЭС поступило 104 заявки. Продолжается работа по восстановлению электроснабжения многоэтажных домов в южных микрорайонах:

3-й микрорайон — №№ 1, 2, 16, 17;

4-й микрорайон — №№ 14, 15а, 16;

5-й микрорайон — №№ 17, 29, 32;

6-й микрорайон — №№ 3, 11, 24, 25, 29;

7-й микрорайон — №№ 4, 15, 17, 18, 23, 49;

8-й микрорайон — №№ 5, 7, 8/1, 11, 30, 36, 38;

9-й микрорайон — №№ 3, 5, 6, 6б, 36;

10-й микрорайон — №№ 11, 14, 37;

11-й микрорайон — №№ 1, 13, 22;

12-й микрорайон — №№ 8, 46, 57;

«Асанбай» — №№ 17, 21, 38, 50;

«Восток-5» — №№ 3, 30;

«Аламедин-1» — 15, 32, 65.

Над устранением повреждений в столице работают 35 оперативно-выездных бригад электромонтеров.
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