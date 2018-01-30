Минздрав обвинил члена Общественного совета в сокрытии судимости

Минздрав Кыргызстана просит Общественный совет (ОС) рассмотреть два персональных дела его членов — Айбара Султангазиева и Бактыгул Жумакуловой.
В пресс-центре ведомства напоминают: кандидатом в члены ОС может быть дееспособный граждан КР, не имеющий судимости. Он не должен находиться в прямой зависимости от того госоргана, при котором создается совет, и должен обладать безупречной репутацией.
«По информации Главного управления информационных технологий МВД КР, Айбар Султангазиев был осужден в 1998 году по части 1 статьи 246 УК КР (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта)», — отметили в Минздраве.
«Кроме того, Султангазиев является исполнительным директором неправительственной организации Ассоциация программ снижения вреда «Партнерская сеть», которая является получателем гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. В мае 2013 года по результатам сверки в руководимой им НПО выявлен ущерб на сумму $3192,4. Доказательством этого являются письма экс-руководителя группы управления грантами Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией ПРООН (ГФСТМ) Анны Чернышевой», — говорится в сообщении.
Айбар Султангазиев дважды утаил факт наличия у него судимости, что является грубым нарушением Закона «Об общественных советах государственных органов».Минздрав КР
Айбар Султангазиев признал факт судимости.
«По законодательству погашенная судимость больше не имеет никаких правовых последствий, то есть я не ограничен в каких-либо правах. Могу баллотироваться в депутаты или президенты КР», — прокомментировал он ИА «24.kg».
Меня оштрафовали на 1 тысячу сомов. В 1999 году судимость официально погашена, о чем имеется справка МВД КР.Айбар Султангазиев
«Что касается работы в НПО, до января 2017 года я являлся грантополучателем ПРООН, но ПРООН никаких взаимоотношений с Минздравом не имеет, и МЗ КР никакого финансирования ПРООН не осуществляет. Что касается недостачи: Анна Чернышева тогда устроила попытки дискредитации, которые ни одним документом впоследствии не подтвердились», — добавил он.
Что касается Бактыгул Жумакуловой, то она находится в прямой зависимости от Минздрава, поскольку является действующим сотрудником столичного ЦСМ №6 и работает врачом-педиатром по школам, относящимся к данному центру.
Первое заседание избранного 23 декабря 2017 года Общественного совета Минздрава КР предварительно намечено на 8 февраля.