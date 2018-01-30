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Общество

Минздрав обвинил члена Общественного совета в сокрытии судимости

Минздрав Кыргызстана просит Общественный совет (ОС) рассмотреть два персональных дела его членов — Айбара Султангазиева и Бактыгул Жумакуловой.

В пресс-центре ведомства напоминают: кандидатом в члены ОС может быть дееспособный граждан КР, не имеющий судимости. Он не должен находиться в прямой зависимости от того госоргана, при котором создается совет, и должен обладать безупречной репутацией.

«По информации Главного управления информационных технологий МВД КР, Айбар Султангазиев был осужден в 1998 году по части 1 статьи 246 УК КР (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта)», — отметили в Минздраве.

Айбар Султангазиев дважды утаил факт наличия у него судимости, что является грубым нарушением Закона «Об общественных советах государственных органов».

Минздрав КР
«Кроме того, Султангазиев является исполнительным директором неправительственной организации Ассоциация программ снижения вреда «Партнерская сеть», которая является получателем гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. В мае 2013 года по результатам сверки в руководимой им НПО выявлен ущерб на сумму $3192,4. Доказательством этого являются письма экс-руководителя группы управления грантами Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией ПРООН (ГФСТМ) Анны Чернышевой», — говорится в сообщении.

Айбар Султангазиев признал факт судимости.

Меня оштрафовали на 1 тысячу сомов. В 1999 году судимость официально погашена, о чем имеется справка МВД КР.

Айбар Султангазиев
«По законодательству погашенная судимость больше не имеет никаких правовых последствий, то есть я не ограничен в каких-либо правах. Могу баллотироваться в депутаты или президенты КР», — прокомментировал он ИА «24.kg».

«Что касается работы в НПО, до января 2017 года я являлся грантополучателем ПРООН, но ПРООН никаких взаимоотношений с Минздравом не имеет, и МЗ КР никакого финансирования ПРООН не осуществляет. Что касается недостачи: Анна Чернышева тогда устроила попытки дискредитации, которые ни одним документом впоследствии не подтвердились», — добавил он.

Что касается Бактыгул Жумакуловой, то она находится в прямой зависимости от Минздрава, поскольку является действующим сотрудником столичного ЦСМ №6 и работает врачом-педиатром по школам, относящимся к данному центру.

Первое заседание избранного 23 декабря 2017 года Общественного совета Минздрава КР предварительно намечено на 8 февраля.
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