21:27
-6
USD 68.39
EUR 84.85
RUB 1.21
Общество

Сильные морозы. Каникулы в школах Кыргызстана продлили

Из-за сильных морозов каникулы в школах Кыргызстана продлили. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве образования и науки.

По их данным, принято решение продлить вынужденный отдых школьников до конца недели — до 3 февраля.

В Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора выдали предписание возобновить учебный процесс только при условии соблюдения теплового режима.

В настоящее время из-за аварии на ТЭЦ в школах Бишкека в среднем около 10 градусов тепла.

На каникулы детей распустили 26 января.
Ссылка:
просмотров: 7145
Версия для печати
Материалы по теме
Проблемы с газом. Жители Туркменистана готовят пищу на кострах
Авария на ТЭЦ. В Бишкеке могут продлить школьные каникулы
Прогноз погоды на 30 января. Мороз отпускает
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Энергетики до сих пор не установили причину аварии на ТЭЦ
Аскарбек Шадиев: В Кыргызстане угля и мазута хватит до конца зимы
Закроют ли из-за холодов детсады в Кыргызстане, еще не решили
Пустят ли обычного прохожего погреться в офис в Бишкеке — эксперимент
В школах Кыргызстана из-за холодов объявили каникулы
МЧС Кыргызстана в связи с морозами привлекло дополнительную спецтехнику
Популярные новости
Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о&nbsp;погоде на&nbsp;февраль Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о погоде на февраль
Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в&nbsp;истории был самым холодным? Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в истории был самым холодным?
Семь причин, по&nbsp;которым инспекторы могут остановить автомобиль Семь причин, по которым инспекторы могут остановить автомобиль
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Кто из&nbsp;чиновников и&nbsp;депутатов лоббировал интересы ТВЕА Авария на ТЭЦ. Кто из чиновников и депутатов лоббировал интересы ТВЕА
Бизнес
7&nbsp;смартфонов с&nbsp;отличной камерой. Лучшие в&nbsp;O!Store 7 смартфонов с отличной камерой. Лучшие в O!Store
Удобны&nbsp;ли АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; для людей с&nbsp;ограниченными возможностями здоровья? Удобны ли АЗС «Газпромнефть» для людей с ограниченными возможностями здоровья?
MegaCom приглашает в&nbsp;новый фирменный салон в&nbsp;селе Кызыл-Адыр MegaCom приглашает в новый фирменный салон в селе Кызыл-Адыр
В&nbsp;Балыкчи открылся сервис-центр для ремонта горной техники В Балыкчи открылся сервис-центр для ремонта горной техники