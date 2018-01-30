Сильные морозы. Каникулы в школах Кыргызстана продлили

Из-за сильных морозов каникулы в школах Кыргызстана продлили. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве образования и науки.

По их данным, принято решение продлить вынужденный отдых школьников до конца недели — до 3 февраля.

В Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора выдали предписание возобновить учебный процесс только при условии соблюдения теплового режима.

В настоящее время из-за аварии на ТЭЦ в школах Бишкека в среднем около 10 градусов тепла.

На каникулы детей распустили 26 января.