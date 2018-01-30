Отключения электричества происходят в основном в южных микрорайонах Бишкека

Отключения электричества в основном происходят в южных микрорайонах Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Северэлектро».

Над устранением повреждений круглосуточно работает 35 бригад. В Восточный РЭС поступило 93 заявки. 83 повреждения устранили, остальные находятся в работе. Без света остаются дома на улице Токтоналиева, Турусбекова, в жилмассиве «Арча-Бешик».

В Западный РЭС поступило 280 заявок. 245 повреждений уже устранили. Без электроэнергии остались дома в 11-м, 12-м, 5-м, 10-м, 8-м микрорайонах, а также в «Асанбае».

Ремонт осложнен тем, что бригады электромонтеров не могут получить доступ к щитовым, загорожены подъездные пути.

«Северэлектро» настоятельно просит абонентов не пользоваться электроприборами, если есть альтернативные источники — газ и уголь.