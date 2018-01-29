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Общество

Авария на ТЭЦ. Новый блок теплоцентрали не может вырабатывать тепло

Новый блок ТЭЦ Бишкека не может вырабатывать тепло. Об этом стало известно ИА «24.kg».

Выяснилось, что при модернизации столичной теплоцентрали китайская компания ТВЕА должна была построить цех химической очистки воды. Однако этого не сделала.

На территории старой части ТЭЦ осталось 16 котлов. Их рассчитывали использовать энергетики в отопительный период. Обычно зимой задействовано 8-9 котлов, остальные находятся в резерве. Вчера утром запустили седьмой котел. Сегодня попытались ввести еще один, но он неисправен. Выходит, к отопительному сезону он был не готов.

Котлы модернизированной части теплоцентрали и вовсе не подключены к системе. Они могут вырабатывать пока только электрическую энергию. Нет соединения между новым блоком и системой приема горячей воды. Их попросту не врезали. Испытания и проверка не проводились.

Однако директор столичной теплоцентрали Омуркул уулу Нурлан опровергает эту информацию. Он уверяет, что новый блок также задействован в выработке тепла.
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